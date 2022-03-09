Мер Чернівців Роман Клічук закликав мешканців міста повідомляти про рієлторів та орендодавців, які завищують ціни на житло. Він попросив надавати йому дані про такі випадки, після чого недобросовісних власників помешкань каратимуть. Він пообіцяв, що імена найбільш нахабних рієлторів зроблять публічними. Про недоброчесних орендодавців у вівторок, 8 березня, міський голова Чернівців написав на своїй Facebook-сторінці.

«Дехто не розуміє, що у нас війна і наживається на біженцях, піднявши ціни на оренду житла. Прирівнюю такі речі до справжнього мародерства в такі часи, і обіцяю, від сьогодні взяти це питання під особистий контроль», – йдеться в повідомленні Романа Клічука.

Міський голова Чернівців закликав місцевих мешканців повідомляти його про такі випадки. За його словами, спільно з правоохоронцями, податковою та військкоматом недоброчесних орендодавців будуть карати. Крім того, імена найбільш нахабних рієлторів зроблять публічними.

Зазначимо, Чернівецька область станом на 9 березня прийняла близько 30 тис. біженців з інших регіонів України. Частина з них проживає у гуртожитках та спеціально облаштованих для них приміщеннях, а ще частину чернівчани прийняли до себе безплатно, або ж за символічну плату.

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