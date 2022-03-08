За минулі два тижні на потреби ЗСУ передали 20 автомобілів

У Чернівецькій області минулої доби, 7 березня, патрульні конфіскували в п’яних водіїв шість легковиків, їх передали на потреби Збройних сил України. Авто передали на потреби армії без відшкодування. Про конфіскацію легковиків у вівторок, 8 березня, повідомила прес-служба патрульної поліції Чернівецької області. Загалом за два минулі тижні на потреби ЗСУ передали 20 автомобілів.

«За минулу добу поліцейські виявили шість водіїв в стані спʼяніння. На усіх керманичів патрульні склали протокол згідно зі ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП, а автомобілі евакуювали на арештмайданчик з їх подальшим безоплатним вилученням для потреб Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

За інформацією поліцейських, в одного з нетверезих водіїв при поверхневій перевірці патрульні виявили 23 згортки фольги, обгорнуті в окремі купюри з наркотичною речовиною. На місце інциденту викликали слідчих.

Зазначимо, від 3 березня на Буковині у нетверезих водіїв конфіскували 20 автомобілів. Рішення про передачу авто на потреби армії без відшкодування прийняла військова адміністрація.