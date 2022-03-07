Рішення про конфіскацію авто прийняли на засіданні військового штабу 3 березня

У Чернівецькій області від 3 березня у нетверезих водіїв конфіскували 14 автомобілей. Їх вилучили на потреби Збройних сил України. Про вилучені авто в понеділок, 7 березня, повідомила прес-служба патрульної поліції Чернівецької області.

«Від 3 березня правоохоронці виявили 14 водіїв, які перебували за кермом транспортних засобів у стані сп'яніння. На водіїв патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та евакуювали автомобілі на арештмайданчик з їх подальшим безоплатним вилученням для потреб Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

У поліції додали, що автомобілі конфісковуватимуть у всіх водіїв, які керують у стані сп‘яніння без відшкодування. Таке рішення прийняли на засіданні військового штабу ще 3 березня.

Зазначимо, з 27 лютого на території Буковини ввели цілодобову заборону на продаж алкоголю. Відповідно, розпиття алкоголю в громадських місцях теж є заборонено.

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