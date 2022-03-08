Буковина вже прийняла понад 25 тис. біженців

На площі Соборній у Чернівцях розгорнуть польові кухні для переселенців. Їжу там готуватимуть волонтери з Іспанії. Окрім цього, схожі польові кухні розгорнуть і на інших міських площах. Почнуть працювати кухні найближчими днями, за добу вони зможуть нагодувати тисячу осіб.

Про запровадження народних кухонь на площах міста у вівторок, 8 березня, повідомила прес-служба Чернівецької військової адміністрації. Там зазначили, що буковинським волонтерам допомагатимуть готувати обіди доброчинці з Іспанії, саме вони запропонували встановити намети та польові кухні на Соборній площі Чернівців.

«Представники благодійної організації Remar зустрілися із заступницею начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Іриною Ісопенко. Вони планують привезти до Чернівців польові кухні та готувати обіди для переселенців. Зокрема, благодійники мають намір встановити намети та польові кухні на Соборній площі. Там щодня годуватимуть переселенців, які цього потребують», – йдеться в повідомленні прес-служби адміністрації.

Речниця військової адміністрації Чернівців Вікторія Гатрич повідомила ZAXID.NET, що польові кухні запрацюють найближчими днями на Соборній площі. За добу вони зможуть нагодувати тисячу осіб.

Вікторія Гатрич уточнила, що польові кухня для переселенців діятимуть і на іних площах Чернівців, однак наразі їх перелік невідомий.

Зазначимо, станом на 8 березня Чернівецька область прийняла понад 25 тис. біженців. Для переселенців та військових волонтери постійно збирають допомогу. Крім того, військова адміністрація Чернівців опублікувала вакансії для тих, хто потребує роботи в області.