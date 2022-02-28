Найбільша гуманітарна база області розташована в комплексі «Олімпія»

У Чернівцях працюють декілька гуманітарних пунктів, де збирають допомогу для військових та біженців, які приїхали до міста, а також тих, хто вже кілька діб вистоює в черзі на румуно-українському кордоні. Для тих, хто хоче допомогти біженцям та нашим захисникам, ZAXID.NET розповідає про основні точки прийому допомоги.

У спортивному комплексі «Олімпія» на Воробкевича, 6 в Чернівцях цілодобово приймають допомогу для тероборони, військових та постраждалого населення. Допомогу, яку волонтери зібрали впродовж дня, вони одразу пакують і відправляють у ті військові частини й ті регіони, які запросили допомогу. Як повідомив ZAXID.NET один із координаторів гуманітарної бази Микола Гладюк, наразі у центрі достатньо волонтерів, однак не вистачає водіїв, які готові відвозити допомогу в небезпечні регіони, а саме Київ, Суми, Херсонщина, Сєвєродонецьк, Чернігів.

Наразі військовим необхідні: генератори бензинові (маленькі), лопати, продовжувачі, трійники, павербанки, засоби гігієни, шоломи, примуси газові із запасками, спальні мішки, каримати, флісові кофти, форми літні, шапки, рукавиці, термобілизна, шкарпетки, труси, будівельні матеріали, турнікети медичні, індивідуальні перев’язочні пакети, батарейки на ПВС, батарейки до Мотороли, зарядні пристрої до Мотороли, берці (41-45 розміри), кросівки (36-44 розмір), масло для чистки зброї, металеві кружки, вологі серветки, моторне мастило w-40, акумулятори, масло для двотактних двигунів, каски, бронежилети 5 рівня, розвантажувальні системи, рюкзаки, спортивні сумки, мінігенератори, рації, тактичні окуляри, тактичні навушники, тактичні рукавиці, дизель, бензин, стрілецька зброя, набої, протитанкові комплекси, електрогенератори, оцинкований метал, акумуляторні ліхтарики.

Медикаменти потрібні майже усі, адже в небезпечних регіонах, як цивільні, так і військові не мають змоги придбати ліки. Серед них у великій кількості потрібні, аптечки зразка НАТО, кровоспинні системи, джгути, Диклофенак, Адреналін, Анальгін, Гепарин, Гідрокортизон, Дексаметазон, Лідокаїн, Атропін, Цефтріаксон, Моксифлоксацин, Лінезолід, Цефепім, Рінгер лактат, Натрій хлорид 100, Натрій, хлорид 200, Глюкоза 5%, Глюкоза 10%, Глюкоза 40%, Реополіглюкін, Інфулган, Фуросемід, Метаклопрамід, Допамін, Ізокет, Кордарон, Прозерін, Інсулін, Платифілін, Панкреатин, шприц 2,0, шприц 5,0, шприц 10,0, шприц 20,0, системи, кисневі маски, рукавиці стерильні, рукавиці нестерильні, маски одноразові, халати стерильні, халати нестерильні, бахіли одноразові, шапки одноразові, марля, бинт 5*10, бинт 7*14, еластичний бинт.

У центрі просять приносити їжу, яка швидко не псується, адже перевезення займає багато часу. Зазвичай небайдужі приносять суху їжу, різні консерви, пресерви, паштети, сухі супи, цигарки.

За словами Микола Гладюк, терміново шукають не лише водіїв для перевезення, а й місткий транспорт. Якщо ви готові здійснювати перевезення просять звертатись до координаторів центру: Ольга Ходоба за номером +38 (099) 635 80 44, Микола Гладюк за номером +38 (095) 540 26 37.