Двоє чоловіків пропонували прикордонникам хабарі, щоб втекти за кордон від мобілізації

У вихідні в пункті пропуску «Рава-Руська» на кордоні з Польщею прикордонники зупинили двох чоловіків призовного віку, які намагалися за хабар перетнути кордон. Таким чином уродженці Київської та Харківської області хотіли уникнути мобілізації.

У понеділок, 14 березня, у Державній прикордонні службі повідомили, що 28-річний та 29-річний чоловіки пропонували 5000 доларів та 3 450 доларів, 8 500 гривень, аби уникнути мобілізації та втекти за межі України.

Прикордонники на такі пропозиції не погодилися. Обох чоловіків затримали співробітники внутрішньої безпеки Держприкордонслужби та передали поліцейським.

У Держприкордонслужбі ZAXID.NET уточнили, що затримані є уродженцями Київської та Харківської областей.

Нагадаємо, в Україні діє режим воєнного стану. 25 лютого президент підписав указ про загальну мобілізацію. Чоловікам призовного віку заборонено покидати межі України та виїжджати за кордон.