Прикордонники помітили відмінність у зовнішності чоловіка й фото на паспорті

На україно-румунському кордоні прикордонники затримали 30-річного киянина, який передягнувся в жінку і разом з дитиною намагався виїхати до Румунії. Чоловік пред’явив прикордонникам паспорт дружини й документи на дитину, однак прикордонники помітили, що обличчя чоловіка відрізняється від фото на паспорті.

Про затримання перевдягнено ухилянта у неділю, 13 березня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби. Там уточнили, що інцидент трапився ввечері суботи, 12 березня, на пункті пропуску «Порубне».

«Псевдожінку прикордонники виявили під час паспортного контролю. Чоловік, який видавав себе за 30-річну жінку на прикордонний контроль надав чужий паспорт, а саме паспорт дружини та документи на дитину. Однак, інспекторка прикордонної служби запідозрила неладне. Звіривши ретельно зовнішність «жінки» та фото в документі було виявлено, що документи належать іншій людині» – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Прикордонники подарували чоловіку тюльпан й передали киянина в поліцію. На нього відкрили провадження за ст. 336 ККУ (ухилення від призову за мобілізацією), киянину загрожує кримінальна відповідальність із обмеженням волі від 2 до 5 років. Крім того, ухилянт заплатить штраф за спробу незаконного перетину кордону.

Зазначимо, вчора, 12 березня, українські прикордонники затримали ще одного ухилянта. 53-річний чоловік намагався виїхати до Молдови із фіктивним військовим квитком, у якому було вказано, що його комісували через вагітність «з ускладненим перебігом».