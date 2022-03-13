Starlink забезпечує швидкісний інтернет та зв’язок у разі їх зникнення

До Чернівецької області ввечері суботи, 13 березня, надійшла перша станція супутникового інтернету StarLink компанії SpaceX Ілона Маска. Комплект, який отримала Буковина, поки тестують. Наступну партію планують надати теробороні. Про одержання першої станцій супутникового інтернету Starlink повідомила прес-служба Чернівецької військової адміністрації.

«На Буковину надійшла перша станція супутникового Інтернету StarLink компанії SpaceX Ілона Маска. Доступ до швидкісного Інтернету та зв‘язку через супутник буде забезпечено», – йдеться в повідомленні прес-служби адміністрації за 13 березня.



Як уточнили ZAXID.NET в прес-службі Чернівецької ОВА, перший комплект наразі тестують. Наступну партію планують надати теробороні.

Starlink – глобальна супутникова система, яка забезпечує високошвидкісний широкосмуговий супутниковий доступ до Інтернету у місцях, де він ненадійний або недоступний. Нагадаємо, Ілон Маск висловив свою підтримку Україні. Першу партію станцій супутникового інтернету від компанії Ілона Маска доставили в Україну 28 лютого.

Крім того, станції StarLink доставили в Одеську, Рівненську, Житомирську та інші області. Дві з цих областей надали станції теробороні, на Одещині StarLink залишили у гуманітарному штабі.