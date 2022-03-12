Українські прикордонники затримали 53-річного чоловіка, який хотів виїхати до Молдови із фіктивним військовим квитком, у якому було вказано, що його комісували через вагітність «із ускладненим перебігом».

Як повідомили у Держприкордонслужбі, 53-річний чоловік намагався перетнути кордон із Молдовою у пункті пропуску «Могилів-Подільський», що у Вінницькій області. Із собою він мав військовий квиток, у якому зазначалося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована 2021 роком.

У військовому квитку було вказано, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині визнала чоловіка непридатним до військової служби за ст. 73 наказу Міноборони від 14 серпня 2008 року «Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки» з позначкою «з ускладненим перебігом».

Позначка про причину зняття чоловіка з військового обліку

Прикордонники передали мандрівника в поліцію, де мають з’ясувати, чи це неординарний випадок, чи помилка, чи підробка документів. За фальсифікацію військового квитка чоловіку загрожує кримінальна відповідальність із обмеженням волі до 2 років.

Нагадаємо, від 24 лютого з моменту введення воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений виїзд з України.

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