Двоє з 12 ухилянтів, яких вночі 8 березня впіймали на кордоні

У вівторок, 8 березня, українські прикордонники впіймали 12 чоловіків, які намагалися втекти з України. Працівники Держприкордонслужби іронічно подарували ухилянтам по одному тюльпану і зняли цей процес на відео.

В яку саме країну намагалися потрапити ухилянти – прикордонники не повідомили. Однак за інформацією журналіста Віталія Глаголи ухилянтів упіймали на біля пункту пропусту «Дякове» на Берегівщині.

На відео опублікованому прикордонниками видно, що усіх 12 чоловіків привезли у бусі. Коли вони виходили з машини, працівники Держприкордонслужби дарували кожному по тюльпану, таким чином іронічно вітаючи втікачів з міжнародним жіночим днем.

«Так, виходимо по одному і берем цвєточьок. З празніком, 8 марта. Бери цвєточьок, передаси жінці, як додому вернешся», – чути голос за кадром.

До слова, прикордонники вже неодноразово виявляли чоловіків, які намагаються втекти від війни та мобілізації. Переважно дружини допомагають своїм чоловікам і ховають їх під валізами у багажниках авто. У понеділок, 7 березня, СБУ затримала на кордоні з Польщею народного депутата України Євгенія Шевченка.

Нагадаємо, від 24 лютого з моменту введення воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений виїзд з України.

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