Народному депутату Євгенію Шевченку 49 років і під час воєнного стану йому заборонено покидати межі країни

Незважаючи на воєнний стан і заборону виїзду з країни, 49-річний народний депутат Євгеній Шевченко намагався перетнути кордон із Польщею, але був затриманий Службою безпеки України. Про це увечері, 7 березня, повідомило одразу кілька ЗМІ, серед яких «Українська правда», «Укрінформ» та «Інтерфакс Україна», посилаючись на власні джерела у силових структурах.

Нагадаємо, 24 лютого, після оголошення Росією війни Україні на території нашої держави введений воєнний стан. Відтак чоловікам віком 18-60 років заборонено покидати межі України.

Народному депутату Євгенію Шевченку 49 років, він обрався до ВРУ від «Слуги народу». Євгеній Шевченко запам’ятався скандалом із візитом до самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка 20 квітня 2021. Євгеній Шевченко поїхав до Мінська, незважаючи на відмову України визнати результати виборів президента у Білорусі. Згодом Шевченка виключили із фракції «Слуги народу» за його власним проханням.