Зустріч відбулась у Палаці Незалежності в кабінеті Лукашенка

Народний депутат від президентської фракції «Слуга Народу» Євгеній Шевченко приїхав у Мінськ на зустріч до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомило державне білоруське інформагентство «БелТа».

Про мету візиту не повідомляється, але 13 квітня Шевченко на своїй сторінці у Facebook писав, що йому «треба у Мінськ загладити зашквари Кравчука (ймовірно, йдеться про очільника української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, – ред.)».

На зустрічі Шевченко переконував Лукашенка, що для нього «дуже велика честь познайомитися з лідером Білорусі і він давно мріяв про це».

Лукашенко ж заявив, що це дуже важлива для нього зустріч і що він розраховує на «початок співпраці справжніх патріотів України з Білоруссю».

Очільник партії Олександр Корнієнко сказав LIGA.net, що поїздка Шевченка є особистою ініціативою, а влада не делегувала його представляти Україну та вести переговори «з офіційними особами Білорусі».

Корнієнко вважає, що подібні дії як мінімум порушують порядок реалізації зовнішньої політики і принцип узгодженості дій всіх гілок влади в міжнародних відносинах. Очікує, що фракція вимагатиме від Шевченка пояснень після його повернення.

Це вже не перша подібна витівка нардепа – у серпні 2020 року Шевченко привітав Олександра Лукашенка із «переобранням», а у лютому 2021 відвідав «Всебілоруські народні збори» під керівництвом Лукашенка.

Це провладний форум, де беруть участь представники номенклатури, державних компаній та лояльні до режиму Лукашенка діячі науки і культури.

Євген Шевченко – український юрист та підприємець, народний депутат України поточного скликання від партії «Слуга народу». Балотувався по виборчому округу № 76, що на Запоріжжі. У 2019 році нардеп потрапив у скандал після того, як взяв участь у пропагандистській передачі на російському телеканалі.

Що не так з Олександром Лукашенком

Із серпня 2020 року в Білорусі відбуваються масові протести через оголошені результати президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Однак протестувальники не визнають цих результатів і вимагають визнати опозиціонерку Світлану Тіхановську легітимною президенткою Білорусі.

Попри масові мітинги та акції в усій країні, 23 вересня Лукашенко, який колись обіцяв «піти, якщо народ його про це попросить», провів інавгурацію та знову обійняв посаду президента.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, їх лідерів досі затримують і переслідують, зокрема, й кримінальними справами. Протестувальники нині замість масових акцій, які відбувалися в серпні-жовтні 2020 року, вдаються до регулярних локальних мітингів.

Зазначимо, що офіційно Україна не визнала легітимності Лукашенка після виборів у 2020 році та на державному рівні припинила всі контакти з Білоруссю через політичну кризу в країні.

Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада також не визнали легітимність Лукашенка, ввели санкції проти білоруської влади та закликали до нових виборів.