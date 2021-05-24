«Слуга народу» виключила Євгенія Шевченка зі своєї фракції у ВР

У понеділок, 24 травня, фракція «Слуга народу» виключила зі свого складу Євгенія Шевченка. Про це йдеться у заяві партії.

Відповідне рішення ухвалили більшістю голосів. Незабаром документи передадуть керівництву Верховної Ради для оголошення в залі. Сам Шевченко привітав це рішення, назвав чинну владу «соросятами» і заявив, що «нарешті піде своїм шляхом».

Що не так з Євгенієм Шевченком

Шевченко активно підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 20 квітня нардеп полетів до Мінська на зустріч із Лукашенком, попри те, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

На зустрічі Шевченко переконував Лукашенка, що для нього «дуже велика честь познайомитися з лідером Білорусі і він давно мріяв про це».

За тиждень до зустрічі Шевченко писав, що йому «треба у Мінськ загладити зашквари Кравчука» (ймовірно, йдеться про очільника української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука). 23 травня він привітав затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Крім Лукашенка, депутат симпатизує Анатолію Шарію, Миколі Азарову і телеканалу «НАШ», та негативно налаштований щодо Джорджа Сороса, Дмитра Кулеби та нового українського правопису.