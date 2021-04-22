Народний депутат від «Слуги народу» Євгеній Шевченко попросив виключити його з фракції під час онлайн-засідання, на якому його попросили пояснити свій візит до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомив увечері в четвер, 22 квітня, «Бабель» з посиланням на свої джерела.

На онлайн-засіданні Шевченко заявив, що його політичне бачення не збігається з баченням партії «Слуга народу». Відповідаючи на запитання, він заявив, що попереджав керівництво фракції про свою поїздку і, пояснюючи причину, сказав: «Частина українців хоче бачити Лукашенка своїм президентом».

Фракція, у свою чергу, дала зрозуміти Шевченкові, що зовнішню політику визначає президент Володимир Зеленський, а не окремі депутати.

Наразі Питання виключення Шевченка відклали до очного голосування.

Зустріч Євгенія Шевченка з Олександром Лукашенком: що відомо

20 квітня нардеп фракції «Слуга народу» Євгеній Шевченко полетів до Мінська на зустріч із Олександром Лукашенком, попри те, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

На зустрічі Шевченко переконував Лукашенка, що для нього «дуже велика честь познайомитися з лідером Білорусі і він давно мріяв про це».

За тиждень до зустрічі Шевченко писав, що йому «треба у Мінськ загладити зашквари Кравчука» (ймовірно, йдеться про очільника української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука).

Це вже не перша подібна витівка нардепа. У серпні 2020 року Шевченко привітав Олександра Лукашенка із «переобранням», а у лютому 2021 відвідав «Всебілоруські народні збори» під керівництвом Лукашенка.