Закарпатця затримали, він перебуває у СІЗО. Двох ухилянтів поліція доставила до військкомату

Закарпатська поліція затримала 22-річного мешканця селища Буштино, який спробував перевезти закордон двох чоловіків для уникнення мобілізації. За це закарпатець отримав 3 тис. доларів та Toyota, який належав одному з ухилянтів. Мешканця Закарпаття затримали, він перебуває у СІЗО. Обох ухилянтів доставили до військкомату.

Як у вівторок, 15 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що закарпатець організував схему, за якою мав сприяти в незаконному перетині кордону чоловікам призовного віку. Відомо, що це – 22-річний раніше судимий мешканець селища Буштино Тячівського району.

«Чоловік мав намір транспортувати до лінії розмежування двох українців, які підпадають під загальну мобілізацію. За свої злочинні послуги підозрюваний мав отримати у власність автомобіль марки Toyota, що належить одному з «клієнтів», та ще 3 тис. дол. готівкою», – йдеться у повідомленні поліції.

Двох ухилянтів правоохоронці доставили до військкомату. 22-річного закарпатця, який планував переправити їх закордон, затримали, він перебуває у СІЗО. Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів). Чоловікові загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.