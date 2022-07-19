На Тернопільщині 27-річний мешканець Луцька здавав у оренду чужу квартиру. Помешкання він взяв начебто для волонтерства, щоб організовувати допомогу. Насправді ж він здавав чуже житло для сім'ї переселенців з Харкова за 6 тис. грн у місяць. Викрити шахрая вдалось лише тоді, коли до квартири повернулась господиня, яка на початку війни виїхала за кордон.

Про викриття шахрая стало відомо у вівторок, 19 липня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини.

До співробітників Кременецького відділу поліції надійшли одразу дві заяви про шахрайство. Звернулась власниця квартири та родина переселенців з Харкова, які сплачували за оренду шахраєві.

Як встановили слідчі, власниця квартири, виїжджаючи за кордон, передала ключі від помешкання сестрі і попросила, аби та прихистила біженців. Про це дізнався 27-річний мешканець Луцька. «Тоді він й вигадав історію про волонтерство, мовляв, потрібне приміщення аби організовувати допомогу потребуючим. Таким чином зловмисник отримав ключі від чужого помешкання», – йдеться у повідомленні.

Квартиру він здавав сім'ї переселенців з Харкова за 6 тис. грн у місяць. Відтак за чотири місяці він отримав від них 24 тис. грн.

Викрити афериста вдалось тоді, коли до помешкання повернулась власниця. Для неї стало відкриттям, що у її квартирі живуть люди і платять за це гроші чужій людині.

Поліція вже знайшла зловмисника. Наразі перевіряють його причетність до інших подібних афер. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1. ст. 190 ККУ (шахрайство). Йому загрожує мінімум від 34 тис. грн штрафу.