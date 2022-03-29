Після розмови з поліцією аферистка Наталія пообіцяла повернути частину нечесно зароблених грошей

У Тернополі жінка здавала переселенцям квартиру подобово за 2,5 тис. грн. В результаті вона отримала від родини киян, які прожили на квартирі два тижні, понад 35 тис. грн. Виявилось, що насправді вона не була власницею квартири, а сама орендувала її на початку війни за 4 тис. грн. Потерпіла звернулась до поліції, після викриття аферистка пообіцяла перерахувати нечесно зароблені гроші на потреби армії.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, внаслідок здирництва аферистки постраждала сім'ї переселенців з Києва. Мешканка столиці Любов разом з рідними втікала від обстрілів, і в результаті виїхала до Тернополя. Декілька днів сім'я прожила у гуртожитку, а далі вирішили шукати окреме житло.

«Їм дали номер до Наталії. Остання запропонувала квартиру на Коновальця і просила передоплату. Доба проживання 2500 гривень. Переселенці домовилися, що частину дадуть одразу, а частину перерахують на картку і лише після пред'явлення документів та виписаної квитанції», – повідомляє поліція.

За словами потерпілої, умови на квартирі були вкрай некомфортні, але на той момент у родини не було іншого варіанту. У помешканні кияни прожили два тижні, за цей час їм довелось заплатити 35,3 тис. грн. Згодом вони дізналися, що потрапили в пастку аферистки, оскільки квартира не належала Наталії. Вона винайняла її у перші дні війни за 4 тис. грн в місяць і здавала вимушеним переселенцям подобово у 18 разів дорожче.

Як уточнив у коментарі ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, кримінальне провадження за цим фактом розпочинати не будуть, оскільки є зустрічна заява від потерпілої про відсутність претензій з її боку. Натомість жінки домовились, що нечесно зароблені гроші аферистка повинна перерахувати на потреби армії.