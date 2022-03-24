Сергій Гамалій пригрозив надавати усі квартири недобросовісних орендодавців для безоплатного проживання біженців

Мешканець Хмельницького, який видавав себе за волонтера і суттєво завищував ціни на житло для біженців, після розмови з поліцією вирішив на тиждень безплатно віддати свої дві квартири для переселенців. Крім того, орендодавець добровільно перерахував 5 тис. грн на потреби ЗСУ.

Про випадок із недобросовісним власником квартир у четвер, 24 березня, розповів голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій під час відеозвернення. За його словами, про орендодавця керівництво області проінформували співробітники Бюро економічної безпеки. Відомо, що мешканець Хмельницького видавав себе за волонтера, а свої дві квартири – за резервні. Чоловік необґрунтовано завищив ціну на житло для переселенців, піднявши її до 4 тис. грн за добу. На орендодавця подали скаргу через офіційний сайт БЕБ

«Працівниками Бюро економічної безпеки України встановили власника двох квартир, який видавав себе за волонтера, що допомагає біженцям, і дві свої квартири – за резервні. Пропонував ці квартири за ціною, вищою ніж він перед цим вказував, підняв ціну до 4 тис. грн за добу. Працівники БЕБ доставили чоловіка до поліції», – розповів Сергій Гамалій.

Також голова Хмельницької військової адміністрації уточнив, що із мешканцем міста поліцейські проведи профілактичну бесіду із роз’ясненням законодавства України, яке діє в період воєнного стану. «Громадянин розкаявся, добровільно перерахував 5 тис. грн на потреби ЗСУ та зобов’язався протягом тижня надавати свої квартири для біженців безкоштовно», – додав Сергій Гамалій.

Крім того, за словами керівника військової адміністрації, надалі на території Хмельницької області недобросовісних орендодавців за необґрунтоване підвищення цін на житло змушуватимуть надавати свої квартири для поживання переселенців з регіонів, де ведуться активі бойові дії, абсолютно безкоштовно. «Якщо особи будуть підвищувати ціни на проживання для біженців, то ми спільно з БЕБ такі квартири будемо надавати у безоплатне користування переселенцям», – наголосив голова Хмельницької військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше мер Хмельницького Олександр Симчишин звернувся до орендодавців, які необґрунтовано підвищують ціни на житло у місті, та пригрозив їм конфіскацією квартир на користь війська і держави. За словами міського голови, у вилучених помешканнях можна буде облаштувати волонтерські центри, або ж безкоштовно поселити біженців чи військових.