Мер Хмельницького погрожує конфісковувати квартири за підвищення цін на оренду
Крім того, недобросовісні орендодавці можуть мати проблеми із якістю комунальних послуг
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин звернувся до орендодавців, які необґрунтовано підвищують ціни на житло у місті, та пригрозив їм конфіскацією квартир на користь війська і держави. За словами мера, у вилучених помешканнях можна буде облаштувати волонтерські центри, або ж безкоштовно поселити біженців чи військових.
Про необхідність стримування випадків необґрунтованого росту цін на оренду житла у Хмельницькому та готовність до жорстких методів вплину Олександр Симчишин заявив у своєму відеозверненні до містян у четвер, 17 березня. За його словами, Хмельницький показує приклад волонтерам і міська влада пишається хмельничанами.
«Але на фоні позитиву, солідарності, єдності, сімейного бойового духу, є й ті, хто паплюжить славне ім’я хмельничан. Хто виставляє нас не в зовсім хорошому світлі перед тими, кого ми приймаємо. Є чимало випадків, коли ми бачимо різки стрибок на вартість оренди квартир», – зазначив Олександр Симчишин та навів приклад, коли вартість оренди житла зросла із 5 тис. грн до 22 тис. грн на місяць.
«Хтось вирішив заробити на війні, на величезному попиті та на біженцях, які втікають з міст, які на себе взяли удар першими? Я не буду тут про мораль. Сподіваюся, що всі зрозуміють наші посили і попереджаю всіх, що у випадку подібних речей будуть застосовуватися міри відповідно до правового режиму воєнного стану», – сказав міський голова.
Зокрема, Олександр Симчишин зазначив, що місто візьме за приклад Львів і оприлюднюватиме адреси та прізвища недобросовісних орендодавців. Крім того, міський голова пригрозив конфісковувати квартири тих мешканців міста, які завищують ціни для переселенців.
«Я буду звертатись до військового командування, до військової адміністрації, – а вони мають на це повноваження, – вилучати таке майно на користь держави. Наприклад, для того, щоб там поселити біженців, облаштувати волонтерські центри, військових поселити. Це вже буде на розсуд військової адміністрації. Але я особисто такі листи буду підписувати, якщо ви не зрозумієте, що на війні заробляти не можна», – заявив Олександр Симчишин.
Також мер Хмельницького додав, що у власників помешкань, які дозволяють собі підвищувати ціни на оренду в умовах воєнного стану, може різко погіршитись якість комунальних послуг:
«Може перестати працювати каналізація, може перестати надходити електроенергія, вода. Не змушуйте нас вдаватися до таких дій. Давайте будемо тримати марку хмельничан – українців, які віддають все заради перемоги у визвольній війні», – наголосив Олександр Симчишин.