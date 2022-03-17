Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин звернувся до орендодавців, які необґрунтовано підвищують ціни на житло у місті, та пригрозив їм конфіскацією квартир на користь війська і держави. За словами мера, у вилучених помешканнях можна буде облаштувати волонтерські центри, або ж безкоштовно поселити біженців чи військових.

Про необхідність стримування випадків необґрунтованого росту цін на оренду житла у Хмельницькому та готовність до жорстких методів вплину Олександр Симчишин заявив у своєму відеозверненні до містян у четвер, 17 березня. За його словами, Хмельницький показує приклад волонтерам і міська влада пишається хмельничанами.

«Але на фоні позитиву, солідарності, єдності, сімейного бойового духу, є й ті, хто паплюжить славне ім’я хмельничан. Хто виставляє нас не в зовсім хорошому світлі перед тими, кого ми приймаємо. Є чимало випадків, коли ми бачимо різки стрибок на вартість оренди квартир», – зазначив Олександр Симчишин та навів приклад, коли вартість оренди житла зросла із 5 тис. грн до 22 тис. грн на місяць.

«Хтось вирішив заробити на війні, на величезному попиті та на біженцях, які втікають з міст, які на себе взяли удар першими? Я не буду тут про мораль. Сподіваюся, що всі зрозуміють наші посили і попереджаю всіх, що у випадку подібних речей будуть застосовуватися міри відповідно до правового режиму воєнного стану», – сказав міський голова.

Зокрема, Олександр Симчишин зазначив, що місто візьме за приклад Львів і оприлюднюватиме адреси та прізвища недобросовісних орендодавців. Крім того, міський голова пригрозив конфісковувати квартири тих мешканців міста, які завищують ціни для переселенців.

«Я буду звертатись до військового командування, до військової адміністрації, – а вони мають на це повноваження, – вилучати таке майно на користь держави. Наприклад, для того, щоб там поселити біженців, облаштувати волонтерські центри, військових поселити. Це вже буде на розсуд військової адміністрації. Але я особисто такі листи буду підписувати, якщо ви не зрозумієте, що на війні заробляти не можна», – заявив Олександр Симчишин.

Також мер Хмельницького додав, що у власників помешкань, які дозволяють собі підвищувати ціни на оренду в умовах воєнного стану, може різко погіршитись якість комунальних послуг:

«Може перестати працювати каналізація, може перестати надходити електроенергія, вода. Не змушуйте нас вдаватися до таких дій. Давайте будемо тримати марку хмельничан – українців, які віддають все заради перемоги у визвольній війні», – наголосив Олександр Симчишин.