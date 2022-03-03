Завищення цін на оренду житла у Львові вважатимуть мародерством, а інформацію про недобросовісних орендодавців оприлюднюватимуть. Мер Львова Андрій Садовий опублікував відео з закликом не підвищувати цін на оренду. Він зазначив, що ті, хто підвищуватиме ціни на житло у час війни, вважатимуться мародерами, а інформацію про них робитимуть публічною.

«Якщо ви приїхали до Львова, ховаючись від бомбардувань і обстрілів, і хочете орендувати помешкання, а власник виставляє вам захмарну ціну, знайте, це є мародерство. Інформацію про такого власника ми зробимо публічною і будемо діяти так, як це потрібно робити в часи військового стану», – зазначив Андрій Садовий у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Інформацію про недобросовісних орендодавців оприлюднюватимуть, а їхні дані передадуть СБУ.

Мер попросив тих, кому стало відомо про дії житлових мародерів, звертатися на гарячу лінію за номером 1580.

Відео зі сторінки Андрія Садового