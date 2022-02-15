На напружену ситуацію в Україні відреагував ринок нерухомості. Мешканці східних областей, хоч і не масово, але розглядають варіанти переїзду на захід країни. Такі люди готові платити чималу орендну плату, але їдуть наразі лише на кілька місяців, щоб поспостерігати за подальшим розвитком подій. Але є й люди, які купують житло і готові залишитись у Львові назавжди. В основному переїжджають ІТ-фахівці та інші молоді люди, які добре заробляють та працюють дистанційно.

ZAXID.NET поспілкувався з місцевими ріелторами і розповідає про тенденції на ринку нерухомості.

Готові орендувати на 2-3 місяці

З початку року ріелтори фіксують зростання попиту на недовготривалу оренду житла. Мешканці Харкова та інших великих міст на сході України цікавляться орендою житла на кілька місяців, в основному – це заможні люди, які працюють дистанційно та можуть дозволити собі переїхати в інше місто без особливих фінансових втрат.

«Багато хто орендує на 2-3 місяці, щоб подивитися, як воно буде далі. В основному їдуть люди, які шукають недешеву оренду – мінімум 400-500 доларів, дехто розглядає навіть будинки. Багато молоді їде, айтішників, тому що хвилюються через ситуацію в країні. Ми нещодавно поселили молодого хлопця з Харкова. Каже, що переживає, бо стягують військову техніку до кордону, і не хоче втікати в останній момент. Він працює дистанційно. Тому може дозволити собі такий переїзд», – розповідає агентка з нерухомості Соломія Качур.

Вартість нерухомості у Львові з початку року суттєво не зросла, бо пропозиція й досі переважає над попитом. В основному орендою житла у Львові цікавляться люди зі східних областей. Але є й запити від мешканців центральної частини України.

«Сьогодні якраз питали колеги, чи є якісь об’єкти під оренду, бо 200 айтішників сидять на валізах в Харкові і на місяць-два готові переїхати у Львів чи область. Нещодавно я заселяв людей, які 9 років тому переїхали у Київ з Жидачева, але у зв’язку з подіями в країні вирішили спробувати пожити у Львові. Але буває і по-іншому. Я здаю в оренду квартири людей, які самі проживають в Харкові і тут мають дуже багато нерухомості. Так от вони не втікають, хоч і мають таку можливість»,– розповідає львівський ріелтор Володимир Хом’як.

Вартість житла зросла на 20%

З початку року у Львові зріс як попит на придбання житла, так і ціни на квартири. Керівниця Спілки фахівців з нерухомого майна у Львові Ілона Андронік каже, що ціни на житло почали зростати ще в кінці минулого року.

«Щодо купівлі, то ціни виросли, бо подорожчав первинний ринок, пропозиції від забудовників. Вони підняли ціни у зв’язку з тим, що подорожчали енергоносії, будматеріали, податки. Десь на 20% в середньому підвищились ціни», – пояснює Ілона Андронік.

Попит на купівлю квартир у січні-лютому 2022 року також підріс приблизно на 20%. Фахівці кажуть, що це пов’язано з економічною ситуацією в країні: люди хвилюються, що ціни на нерухомість можуть суттєво зрости і тому вирішують вкладати гроші, поки є можливість.

«У січні, наприклад, був такий період, що за тиждень звернулося 5-7 людей, що хочуть купити квартиру до кінця зими. Це зумовлено двома причинами. По-перше, з 1 березня запрацює закон про походження коштів. І друге – що ціни будуть рости, тому люди купують нерухомість зараз»., – каже Володимир Хом’як.

Найбільший попит у Львові залишається на житло у новобудовах, але з початку року ринок пожвавився навіть на вторинці. «Є багато об’єктів, які стояли ще з літа, це 2-3-кімнатні квартири на вторинному ринку. І от вони вже також почали продаватись», – каже Соломія Качур.

Бізнес не поспішає переїжджати

Нещодавно уряди кілька країн повідомили про переїзд до Львова своїх посольств. Проте наразі, за словами Ілони Андронік, дипломати не звертались до ріелторів за пошуком житла – вони проживають у готелях.

Українські та іноземні компанії, які працюють у центральній та східній частині країни, не поспішають переїжджати до Львова. Навпаки – частина іноземців продають свою нерухомість у Львові.

«У нас інвестиції з-за кордону трохи відходять, іноземці виставляють на продаж свої квартири. Мали будувати новий завод біля Львова – відмовились, вирішили почекати, коли владнається політична ситуація», – розповідає Ілона Андронік.

Загалом внаслідок пандемії та підвищення цін на енергоносії зараз на ринку комерційної нерухомості у Львові особливої активності немає. Навпаки, підприємці звільняють орендовані приміщення, особливо це помітно у центрі міста.

Хто до нас їде?

Переїздом до Львова цікавляться в основному молоді люди, які необтяжені великою кількістю нерухомості та є більш гнучкими до таких змін в житті. Орендою житла цікавляться програмісти, підприємці. Є також певний попит серед лікарів, викладачів та інших професій.

Загалом міграція жителів східної частини України до Львова спостерігається не лише зараз. Ця тенденція прослідковується упродовж останніх 6-7 років. Просто якщо раніше люди переїжджали у Львів з інших причин, то зараз вони хвилюються через велику кількість військової техніки на кордоні.

«Десь 500 людей мігрує в рік до нас. Торік через пандемію була тиша на ринку у січні-лютому. А якщо порівнювати з 2020 роком, то, звичайно, сьогодні січень і лютий більш жвавий. Люди їдуть, але ми не можемо сказати, що у нас стоять черги» – каже Ілона Андронік.