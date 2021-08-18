Наприкінці літа традиційно зростає попит на довгострокову оренду квартир, адже до Львова повертаються студенти, а місць у гуртоджитках традиційно вистачає не всім. Цей час вважається золотим для ріелторів, адже кількість клієнтів зростає в рази.

ZAXID.NET поспілкувався з експертами з нерухомості та юристами й пояснює, як безпечно орендувати житло у Львові, де ціна відповідатиме якості, й не потрапити на шахраїв.

Із чого почати?

Ріелтор компанії «Галицька нерухомість» Роман Юськів розповів ZAXID.NET, що найвищий попит на оренду житла у Львові припадає на серпень – вереснь, коли у місто повертаються студенти. Тоді, відповідно, й зростає вартість. А найменший попит на оренду житла припадає на червень – липень. У цей період є шанси знайти квартиру дешевше. Тож, якщо ви не залежите від часу, краще шукати житло не в пікові місяці.

Далі – визначтесь із сумою, яку ви готові будете щомісяця платити за оренду житла, і окресліть умови, в яких ви готові жити. Згідно з останнім дослідженням ринку оренди житла від ZAXID.NET та порталу «Енциклопедія Новобудов», зняти однокімнатну квартиру у Львові коштує 6-9 тис. грн, залежно від того, чи квартира розташована у старому будинку, чи в новобудові. Двокімнатні квартири коштують, відповідно, 7-8 тис. грн та 10-11 тис. грн на місяць. Орендувати трикімнатну квартиру в старому фонді коштує 10-11 тис. грн, а в новобудовах – 14-17 тис. грн.

Майже всі власники квартир вимагають платити за оренду житла наперед. Крім першого місяця, вам необхідно буде сплатити страховий внесок у розмірі місячної орендної плати, або таку ж суму за останній місяць оренди. Загалом же за один раз ви маєте заплатити фактично суму двох місячних платежів. Однак у цьому є свої плюси: за останній місяць проживання потім платити не потрібно, або ж вам повернуть всю суму страхового внеску після виселення з квартири.

Як знайти житло без маклера? На перший погляд, дешевшим варіантом виглядахє пошук квартири від власника, адже тоді не треба платити за послуги маклера. Однак, у цьому випадку ви ризикуєте натрапити на шахраїв або ж не знайти помешкання, яке ідеально підходитиме вам за всіма параметрами, оскільки внутрішня ріелторська база значно ширша, ніж пропозиції від власників. Якщо ж ви, все таки, почали пошук помешкання самостійно, можна почати зі звичайного оголошення в соцмережах або розпитати друзів, чи не мають вони знайомих, які здають квартиру. Роман Юськів каже, що варіант «сарафанного радіо» при пошуку житла у Львові працює чи ненайкраще. Розмістити оголошення про пошук житла можна й у Facebook-групах за тегами «оренда у Львові», «оренда квартир без маклера». Там часто можна сконтактуватися безпосередньо з власниками або знайти оголошення від них. У оголошенні радимо максимально широко й до дрібниць описати свої вимоги та трохи розповісти про себе, а також прикріпити фото, щоби власники розуміли, що ви не шахрай. Де шукати порядного ріелтора? Якщо ж ви обираєте варіант пошуку квартир із маклером, насамперед, будьте готові оплатити його послуги й одразу уточність їх вартість. У Львові переважно ця сума дорівнює вартості місячної оренди квартири. Аби не натрапити на шахраїв, Роман Юськів радить попередньо перевіряти агенції нерухомості: шукати про них інформацію в інтернеті чи розпитати знайомих, чи ніхто з них не користувався її послугами. «Порядна компанія, яка надає в оренду нерухомість, має свій сайт і сторінки в соцмережах, де розміщені оголошення за кілька років. Там можна почитати й відгуки клієнтів. Якщо ж фірму створили місяць тому, це може свідчити про її ненадійність», – каже Роман Юськів. Із маклером необхідно наперед проговорити свої вимоги до помешкання: ціну, район, омеблювання, інфраструктуру району тощо. Так ви зекономите свій і його час і не будете розглядати ті варіанти, які вам зовсім не підходять. Чим чіткіше будуть сформовані ваші критерії, тим більше шансів, що маклер швидко знайде вам той самий ідеальний варіант. У обох випадках просіть наперед надіслати вам фото кімнат і уточнити їх актуальність, аби зайвий раз не їхати в інший кінець міста дивитися на помешкання, яке не відповідає вашим очікуванням. На що звертати увагу під час огляду квартири? Домовтесь, щоб при огляді квартири був присутній власник. На місці перевірте, чи у квартирі справні меблі та техніка, особливо це стосується опалення, електрики та водопостачання. Справність і кількість меблів варто прописати у договорі. Якщо щось несправне – перепитайте у власника, чи готовий він відремонтувати або замінити цю річ і на яких умовах – за власний кошт чи за ваш. Проговоріть також на майбутнє, що робити, якщо, наприклад, зламається кран: хто має викликати майстра і оплачувати його послуги. Ще один важливий нюанс – куди виходять вікна чи балкон. Якщо квартира розташована з сонячної сторони, а у вас немає кондиціонера, це означає, що влітку вдома буде дуже спекотно, а розміщення поруч із будинком школи чи дитсадка свідчить про можливий шум. Зважте, чи це вам не заважатиме. Запитайте також, хто ваші сусіди. Це теж важливо, адже, якщо сусіди поруч роблять ремонт, то, вочевидь, ви будете прокидатися під звук перфоратора, а якщо це молода сім’я з малюком, будьте готові чути плач дитини за стіною. Що ще варто запитати у власника? Ще на етапі огляду помешкання проговоріть умови оплати і запитайте, чи не планує власник найближчим часом підвищувати вартість оренди. Також важливо запитати про оплату комунальних послуг, скільки вони коштують влітку і взимку, адже в опалювальний сезон комуналка може коштувати в два чи три рази дорожче ніж влітку. Попросіть власника показати документи на квартиру та документ, що посвідчує його особу. Це також убезпечить вас від можливого шахрайства. Він також може вас попросити показати паспорт. Які потрібні документи? Для убезпечення себе і орендар, і власник підписують договір найму квартири, де вказані паспортні дані, варість оренди, показники лічильників, укомплектування квартири, умови оренди та умови дострокового розірвання договору. Юрист Ярослав Жукровський розповів ZAXID.NET, що оформлення договорів найму або оренди квартири – звична практика і такий документ не потребує завірення в нотаріуса. «Наприклад, за неоплату найму чи оренди або пошкодження майна можна в суді стягнути відповідну заборгованість чи шкоду. Або за безпідставне розірвання договору орендар також може вимагати відшкодування. У таких справах головне – документальні та належні докази, що підтверджують факти невиконання зобов’язань, а також наявність заподіяної шкоди», – пояснює Ярослав Жукровський. Тобто, у разі порушення умов договору обидві сторони мають право розірвати договір і вимагати компенсації. Дуже часто, каже юрист, орендодавці не охоче йдуть на укладення таких договорів, оскільки оренду нерухомості можна розглядати як підприємницьку діяльність, яка передбачає сплату податків. Однак, аби убезпечити себе від неприємних ситуації із власниками, радимо вам шукати орендодавців, які готові підписати такий договір.

Як не натрапити на шахраїв?

Фото квартир, які пропонуються на сайтах оренди нерухомості, можна перевірити у пошуковику. Шахраї часто беруть фото подобових квартир десь у Харкові чи Києві і виставляють їх актуальне помешкання у Львові. Якщо ж ви перевірили фото квартири і виявили, що вона зовсім не у Львові, з цим власником чи маклером краще не співпрацювати.

Ще одна популярна схема – авансові платежі. Аферисти публікують оголошення про дешеву оренду квартири з хорошим ремонтом, але відмовляються її показати й просять надіслати їм на картку завдаток. При цьому сума авансу, як і аргументи шахраїв, можуть бути різними. Наприклад, на квартиру великий попит і за завдаток вам її забронюють або ж власник живе за містом і готовий приїхати показати житло тільки за передплатою. На такий варіант краще не погоджуватись.

Недобросовісні маклери також можуть виставляти варіанти вже не актуальних квартир і не брати слухавки, коли ви їм телефонуєте, а потім із зовсім іншого номера надсилати варіанти квартир на месенджер. При цьому вони можуть не запитати про ваші запити і закидати вас фотографіями з квартирами, переконуючи, що цей варіант варто розглянути. Із такими фахівцями також краще не співпрацювати, адже хороший маклер буде зацікавлений у тому, щоб квартира відповідала вашим інтересам, а не просто заробити гроші.

Вартість квартири теж може допомогти виявити шахрайство. Якщо ціна квартири з якісним ремонтом суттєво нижча, ніж середня вартість схожих квартир на ринку, це може свідчити про про шахрайство. Вам, наприклад, можуть запропонувати оплатити велику передплату, але надалі ви, мовляв, будете сплачувати невелику суму за оренду. Коли шахраї отримають від вас передплату, вони, зазвичай зникають. Тому вносити оплату варто лише після того, як ви остаточно домовитесь із власником житла, а в ідеалі – після підписання договору найму.

Тривожні дзвіночки

«Я сама буду приходити прибирати раз на місяць», «я хочу заходити, коли вас нема вдома, щоб перевірити, чи ви нічого не попсували». Ці та інші фрази дуже часто чують орендарі від власників під час огляду квартир. Це можна пояснити тим, що, все таки, це їхня нерухомість і вони вклали в неї чималі гроші. Однак і ви житимете там не безкоштовно, тож перед тим, як підписувати договір, варто окреслити певні правила. Якщо вам не підходить варіант, аби у найману вами квартиру власники навідувались без попередження, пропишіть це й договорі.

Ще одним тривожним дзвіночком може стати й те, що у квартири дуже часто змінюються орендарі. Можна спробувати перевірити це через Google, ввівши адресу помешкання (вулицю, район), і відкрити пошук за зображеннями. Якщо оголошення про оренду цієї квартири з’являється на сайтах нерухомості кожні кілька місяців, це може означати, що або у квартири проблемні власники, або це прояв шахрайства.

Також пропильнуйте, щоб під час підписання договору були присутні всі власники або співвласники, щоби потім не з’ясувалося, що власники майна взагалі не в курсі, що ви там живете. Інакше на підписання документів погоджуватись не варто.

Довгострокова оренда житла означає, що ви плануєте жити у цьому помешкані щонайменше півроку чи рік, тому поспішати чи економити на цьому не варто.