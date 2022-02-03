Ціна на квартири у Львові продовжує зростати рекордними темпами

На початок лютого, у порівнянні із цінами на початку січня, середня ціна житла у Львові зросла до 22 200 грн за квадратний метр – на 500 грн за місяць. Рекордно зросла упродовж місяця вартість квадратного метра у Галицькому районі, повідомили ZAXID.NET фахівці порталу про новобудови ЛУН.

«У Львові найдорожчі квадрати у центрі міста: за метр у Галицькому районі просять в середньому 43 100 грн, що на рекордні 7 600 грн дорожче, ніж у січні. Найдешевше житло нині у Сихівському районі – 25 900 грн за квадрат», – ідеться в звіті порталу.

Зазначається, що упродовж місяця зросли ціни на всі види житла: економклас в середньому коштує 17 000 грн за м2, комфорт – 21 000 грн за м2, бізнес – 29 400 грн за м2 (трохи дорожче ціни київського комфорту), преміум – 38 900 грн за м2.

Як інформував ZAXID.NET, упродовж 2021 року середня ціна на квадратний метр житла в новобудовах у Львові зросла від 18300 до 20900 грн, мінімальна – з 12500 до 14000 грн. Це був перший рік від 2014, коли зафіксоване таке суттєве подорожчання.