Чиновниця добровільно написала заяву на звільнення

З Львівської міської ради звільнили чиновницю, яка в час війни вдвічі збільшила ціну квартирантам за оренду житла. Вона визнала свою помилку і сама написала заяву на звільнення. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Мені розповіли про працівницю міської ради, яка вдвічі підняла квартплату. Ми повідомили їй, що це мародерство, і звільнили. Чи правильно це? Юридично – не дуже. Але жінка сама написала заяву на звільнення. На мою думку, така людина не може працювати в Ратуші», – написав мер Львова 5 травня.

У міськраді не розголошують посаду працівниці, зазначаючи, що вона не займала керівної посади.

Окрім міський голова заявив, що у Львові трапляються випадки, коли ріелтори не хочуть брати на квартиру переселенців і шукають орендарів виключно серед мешканців західних областей.

«Набрав кілька номерів. Під чужим іменем запитав, чи можуть поселитись родичі зі східних або південних областей. Відповіли, що так. То чому тоді ви пишете, що приймаєте лише із західних? Бо так більша ймовірність, що люди орендуватимуть квартири на довший термін», – розповів Андрій Садовий.

Мер Львова наголосив, що різні міста України зараз виконують різні функції – хтось бере удар на себе на передовій, хтось надійно прикриває тил.

«Війна показала, що серед львів’ян, як і серед мешканців інших міст, люди є різні. Не всі жертвують тим, що мають. На жаль, є й такі, хто може бути байдужими, нечесним або намагатись заробити грошей. Прошу вас не зациклюватись і не концентруватись на негативі. Тисячі львів’ян безкоштовно прийняли у своїх домівках людей, тисячі вже понад 70 днів волонтерять на кухнях, складах, у благодійних фондах. І таких точно більше», – підсумував Садовий.

Нагадаємо, ще на початку війни мер Львова Андрій Садовий закликав власників житла не підвищувати цін на оренду. Він застеріг, що ті, хто підвищуватиме ціни на житло у час війни, вважатимуться мародерами, а інформацію про них робитимуть публічною.