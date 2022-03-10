Переселенців, які приїжджають на Закарпаття з інших регіонів України, де ведуться активні бойові дії, закликали повідомляти місцеву владу про орендодавців, які необґрунтовано завищують ціни на житло. Для прийому скарг обласна військова адміністрація відкрила спеціальну «гарячу лінію».

За словами заступника голови Закарпатської обласної військової адміністрації Василя Іванча, «гаряча лінія» для повідомлень про завищені ціни на оренду квартир та будинків для переселенців з інших регіонів України запрацювала з четверга, 10 березня.

Як уточнює Василь Іванчо, після звернень про необґрунтоване збільшення плати за житло, інформація про недобросовісних орендодавців буде оприлюднена, а також, як запевняють у військовій адміністрації, на власників житла, які наживаються на біді, очікує відповідальність.

У разі виявлення фактів завищення ціни переселенців і мешканців Закарпаття потрібно повідомляти на «гарячу лінію» за номерами +38 (0312) 63-00-48, +38 (0312) 61-43-70.

Заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Василь Іванчо у коментарі ZAXID.NET повідомив, що за кілька годин роботи «гарячої лінії» надійшло близько десяти звернень від громадян, чотири з них були відпрацьовані та вирішені негайно, решту розглянуть найближчим часом.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Закарпаття, рятуючись від обстрілів, приїхали вже близько 100 тис. переселенців з різних областей. Наразі людей розселяють як по тимчасових пунктах проживання, так і в приватному секторі. Значна частина переселенців шукає собі житло на довший період самостійно.

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