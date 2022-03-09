Із початку війни в Ужгороді зареєструвалися понад 10,4 тис. переселенців
Загалом по області нараховується понад 100 тис. переселенців
Із 24 лютого 2022 року в Ужгороді офіційно зареєструвалися понад 10,4 тис. переселенців з різних регіонів України, де зараз ведуться бойові дії. Це люди, які після приїзду в місто звернулися до міських центрів надання допомоги біженцям.
Як у середу, 9 березня, повідомила прес-служба Ужгородської міської ради, наразі із 10,4 тис. зареєстрованих у місті переселенців тимчасово проживає в Ужгороді понад 4,4 тис. людей. У міській раді наголошують, що це переселенці, які звернулися за допомогою із пошуком тимчасового житла до міських гуманітарних служб. Наразі пунктів розташування переселенців в Ужгороді нараховується понад 30.
«Станом на 9 березня, в Ужгороді тимчасово проживають близько 4,4 тисячі переселенців – тих, які звернулися у «Совине гніздо», соціальні служби міської ради або ж інші пункти тимчасового розселення», – зазначають у прес-службі Ужгородської міської ради.
За минулу добу в Ужгороді зареєструвалися 755 вимушених переселенців, із початку війни – 10 449. «Усім допомогли із харчуванням, речами першої необхідності. Хто потребував соціального житла – поселили, хто хотів виїхати за кордон – організували безкоштовний трансфер до пунктів пропуску з країнами ЄС, які постійно приймають українців», – уточнюють у міській раді.
Також для охочих допомогти, Ужгородська міська рада нагадує, що теплі речі, матраци, а також продукти харчування можна приносити у Центру гуманітарної допомоги на вул. Ракоці, 2 («Совине гніздо»).
Потреби станом на 9 березня:
- матраци, ковдри, подушки, постільна білизна, рушники;
- чайники;
- поліетиленові пакети невеликих розмірів;
- рукавиці господарські трикотажні;
- рукавиці одноразові;
- одноразовий посуд (ложки, глибокі тарілки);
- шампуні;
- дитячі шампуні;
- мило дитяче;
- присипка дитяча;
- пральний порошок;
- губки для миття посуду;
- засоби для миття посуду;
- каструлі.
Продукти харчування:
- молоко;
- паштети;
- мівіна;
- хліб;
- дитяче печиво;
- вода негазована.
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