Ужгородська міська рада додатково виділила 15 млн грн для закупівлі продуктів, а також для оплати послуг із харчування для біженців. Відповідне рішення депутати прийняли у середу, 2 березня, під час позачергової сесії міської ради.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Ужгородської міськради, депутати внесли зміни до міської програми додаткових гарантій соціального захисту громадян, оскільки наразі гроші потрібні для придбання харчів та оплату послуг із харчування для людей, які змушені були втекти зі своїх домівок через війну Росії проти України та прибули в Ужгород.

«Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв подякував усім ужгородцям, волонтерам, депутатам міської ради, працівникам, які зараз працюють на різних об’єктах – допомагають приймати, забезпечувати вимушених переселенців, гуманітарну допомогу», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Також в Ужгородській міській раді додають, що багато закордонних партнерів міста вже зголосилися допомогти місту. Зокрема, йдеться про пропозиції від міст-побратимів Ужгорода. До того, словацький Попрад запропонував підписати з Ужгородом угоду про партнерські стосунки і надавати допомогу.

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