Віктор Микита сьогодні також прийматиме гуманітарні вантажі з Хорватії

Закарпатська область отримала від Словаччини гуманітарну допомогу – 18 тонн продуктів харчування. Крім того, на Закарпаття прибув гуманітарний вантаж із Чехії, сьогодні ж очікуються ще чотири вантажівки з допомогою з Хорватії.

Про це у середу, 2 березня, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, в область надійшов гуманітарний вантаж зі Словаччини – близько 18 тонн харчів. На Закарпатті створили кілька складів-хабів, де накопичується гуманітарна допомога і де її розподіляють по громадах та за межі області.

«Спілкувався із Послом України у Хорватії, домовився про 4 вантажівки медичної та іншої допомоги, яка буде направлена на митні пости, сьогодні буду її приймати. На Київ також сьогодні вже відправили шість вантажівок різної допомоги. Це і харчування, і різна допомога для наших захисників», – повідомив Віктор Микита.

Також він додав, що в результаті домовленостей з представниками Угорщини, для прийняття українських громадян підготують пансіонат: «Близько 80 громадян України, у першу чергу це жінки з дітьми, розмістять в угорському пансіонаті з триразовим харчуванням і забезпечать усім іншим необхідним», – додав Віктор Микита.

Хроніка вторгнення Росії. День сьомий – у прямій трансляції ZAXID.NET