Ситуація на закарпастьких пропускних пунтках на кордоні наразі стабільна

Станом середу, 2 березня, на території Закарпатської області перебуває 60 тис. біженців з різних регіонів України, де зараз відбуваються бойові дії. Разом із тим, з 24 лютого по 2 березня через закарпатські пункти пропуску закордон виїхали 160 тис. людей.

Про ситуацію з біженцями повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита на ранковому брифінгу у середу, 2 березня. За його словами, на території Закарпатської області зараз перебуває 60 тисяч переселенців з інших регіонів України. Для них організовані гуманітарні штаби, які координують тимчасове розселення, організовують харчування та допомагають усім необхідним по всіх громадах області. «Дуже дякую всім мешканцям Закарпаття, які долучаються до допомоги. Організовують харчування, приймають у себе людей», – сказав Віктор Микита.

Як зазначив Віктор Микита, наразі ситуація на контрольно-пропускних пунктах на Закарпатті стабілізувалася. Черги із біженців на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною зменшились удвічі.

«Ситуація на кордонах стабілізувалася. Біженців на КПП невелика кількість, я дуже вдячний місцевим, які організували харчування і теплі речі», – сказав Віктор Микита.

«Ми продовжуємо діалог із партнерами зі Словаччини, Угорщини, Румунії. Громадяни, які заїжджають до цих країн, вони отримують житло, харчування. Також буде налагоджене надання медичної допомоги», – додав він.

Нагадаємо, усі чоловіки-переселенці віком від 18 до 60 років, які прибули Закарпаття, протягом 24 годин після приїзду повинні стати на облік у військкоматі та, за потреби, захищати область у складі територіальної оборони.

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