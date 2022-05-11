Жінка винаймала квартиру за 4 тис. грн, а сама здавала переселенцям за 2,5 тис. грн за добу

Тернопільський суд призначив 34 тис. грн штрафу аферистці, яка здавала квартиру переселенцям за завищеною ціною. Як встановили слідчі, жінка навіть не була власницею помешкання, його вона орендувала на початку війни за 4 тис. грн. Втім, для переселенців вона завищила орендну плату у 18 разів: лише за одну добу проживання вони платили їй 2,5 тис. грн. За два тижні жінка заробила на біженцях понад 35 тис. грн.

Про вирок Тернопільського міськрайонного суду повідомила прес-служба поліції Тернопільщини у середу, 11 травня. Суд визнав жінку винною у порушенні ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) і призначив їй 34 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що про викриття аферистки стало відомо наприкінці березня. Жінка винайняла квартиру у Тернополі за 4 тис. грн у місяць. Згодом вона здавала це помешкання сім'ї переселенців з Києва за 2,5 тис. грн за добу. Таким чином, вона завищила суму у 18 разів. Жодних документів орендодавиця їм не надала.

На цій квартирі кияни прожили 14 днів, тоді почали шукати щось дешевше. Зрозумівши, що власниця квартири, швидше за все, аферистка, вони звернулись до поліції.