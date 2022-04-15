Наразі автомобіль Skoda Kamiq перебуває на території Кременецького райвідділу поліції

ДБР відкрило провадження щодо вилучення автомобіля Skoda Kamiq на блокпості у місті Кременець Тернопільської області. За кермом автомобіля на момент вилучення перебував орендар, який взяв машину напрокат у луцької фірми. Власник авто запевняє, що не отримав ніяких документів про вилучення. Відтак він звернувся до правоохоронних органів, а також готується подавати цивільний позов. Щодо цього інциденту ДБР розпочало кримінальне провадження за статтею про перевищення військовою службовою особою повноважень, а військового комісара на час розслідування відсторонили.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET адміністратор фірми «Прокат-Сіті» Федір Лук’янюк, сервіс займається здачею автомобілів у оренду. 12 березня фірма здала напрокат автомобіль Skoda Kamiq. Ввечері 14 березня орендар повідомив, що машину вилучили на блокпості в місті Кременець.

Відтак Федір Лук’янюк поїхав до Кременця. За його словами, акту приймання-передачі, який має бути обов'язково складений у таких випадках згідно з Законом «Про примусове вилучення майна», він не отримав. Чоловік написав звернення у прокуратуру, звернувся також до поліції та Державного бюро розслідувань. За деякий час Кременецьке райуправління поліції розпочало провадження і чоловіка викликали на допит.

«Я приїхав і побачив свою машину біля військкомату перефарбовану, на зелених номерах і затоновану. Це нова машина, куплялась у жовтні 2021 року під бізнес, на момент вилучення мала 10 тисяч пробігу, коштувала 22 тисячі доларів», – розповідає власник.

Наразі Федір Лук’янюк найняв адвоката та готується подавати цивільний позов щодо відшкодування збитків.

ZAXID.NET вдалось сконтактувати з Кременецьким військовим комісаром Юрієм Фещенком. Він підтвердив, що такий автомобіль дійсно був вилучений теробороною та поліцейськими, які в той день чергували на блокпості. За його словами, водія запідозрили у диверсійній діяльності, оскільки він фотографував блокпости. Інформацію про затриманого передали в СБУ. Водій також написав відмову від автомобіля на користь військових. Про те, що автомобіль перебував у оренді, комісар запевняє, що дізнався лише за декілька днів, а власник начебто з ним не контактував.

Речник прес-служби поліції Тернопільщини Сергій Крета повідомив, що Кременецьке районне управління поліції порушило кримінальне провадження за ст. 356 ККУ (самоуправство). Санкція частини першої цієї статті передбачає як мінімум штраф до 850 грн, максимально – арешт до трьох місяців.

Крім того, провадження розпочали і в Державному бюро розслідувань. У відповіді на запит ZAXID.NET в ТУ ДБР Львова відповіли, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою службовою особою повноважень). Санкція статті передбачає ув’язнення від восьми до 12 років.

«Метою досудового розслідування даного кримінального провадження є перевірка законності процедури вилучення вказаного транспортного засобу та подальшої передачі до Кременецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – йдеться у відповіді.

Наразі автомобіль перебуває на території Кременецького райвідділу поліції. Відомо також, що Юрія Фещенка усунули з посади, про це він сам заявив ZAXID.NET. Щоправда, наразі невідомо, чи йдеться про звільнення, чи про тимчасове відсторонення на час розслідування.

Нагадаємо, 5 квітня департамент внутрішньої безпеки Нацполіції повідомив, що з Кременецького рауйправління поліції було звільнено працівника за вимагання хабара. На блокпості в родини вимушених переселенців із Донеччини вимагали 10 тис. грн., оскільки автомобіль перебував під арештом через несплачений штраф. Водійка ці гроші заплатила, втім, пізніше записала відеозвернення, яке побачили у відділі внутрішньої безпеки. Гроші жінці повернули.