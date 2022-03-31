За скоєне усім трьом військови загрожує до п'яти років тюрми

ДБР затримала трьох військовослужбовців із Хмельницького, які переправляли ухилянтів до Польщі під виглядом осіб, що супроводжують гуманітарні вантажі для військової частини. Відомо, що за нелегальну відправку чоловіків закордон військові брали від 2 тис. доларів з особи. Під час обшуків у кабінеті організатора схеми знайшли 140 тис. грн. Усім трьом затриманим загрожує до п'яти років тюрми.

Як у четвер, 31 березня, повідомила прес-служба ДБР, схему відправки ухилянтів закордон організував військовослужбовець однієї з військових частин Хмельницького. Він залучив до схеми ще двох своїх підлеглих. Чоловіків, які підлягали мобілізації, відправляли до Польщі під виглядом осіб, що супроводжують гуманітарні вантажі для потреб військової частини. За кожного ухилянта військові брали від 2 тис. доларів США. Скільки військовозобов'язаних встигли виїхати закордон за цією схемою, наразі не повідомляється.

«Задокументовано декілька фактів отримання грошей від потенційних замовників. Одного з військових затримали під час одержання частини плати – 600 доларів США. Під час обшуку в кабінеті організатора схеми було знайдено 140 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні ДБР.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (хабарництво), ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) ККУ. Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо оголошення трьом затриманим про підозру. За скоєне військовим загрожує до п'яти років позбавлення волі.