Четверо мешканців Харківщини намагалися виїхати за кордон з підробленими документами про постійне проживання в Чехії

У пункті пропуску «Грушів-Будомєж» на кордоні з Польщею затримали чотирьох чоловіків призовного віку з Харківщини, які намагалися перетнути кордон з підробленими документами про постійне проживання в Чехії.

У поліції Львівщини розповіли, що затримали чотирьох мешканців Харківщини, віком 38, 39 та 42 роки, в пункті пропуску «Грушів-Будомєж» 21 березня. Чоловіки надали інспектору прикордонної служби підроблені документи з недостовірними даними щодо їх постійного проживання у Чехії.

Поліцейські повідомили затриманим підозру за використання завідомо підроблених документів (ч.4 ст. 358 ККУ). Винуватцям загрожує обмеження волі на строк до двох років. На сьогодні обвинувальний акт вже скерували на розгляд суду.

Як відомо, Україні діє режим воєнного стану. 25 лютого президент підписав указ про загальну мобілізацію. Чоловікам призовного віку заборонено покидати межі України та виїжджати за кордон. Раніше на Львівщині викрили осіб, які займалися підробкою документів для виїзду ухилянтів за кордон.