21-річного львів'янина підозрюють у продажу підроблених документів для виїзду за кордон чоловіків призовного віку

У пункті пропуску «Краковець-Корчова» на Львівщині затримали чотирьох чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон з підробленими довідками. Також затримали 21-річного львів’янина та його спільника, причетних до виготовлення та продажу підроблених документів.

За даними поліції Львівщини, чотирьох чоловіків призовного віку – трьох мешканців Чернігівської області, одного 41-річного та двох 26-річних, а також 46-річного жителя Харківщини, викрили прикордонники в пункті пропуску «Краковець-Корчова». 16 березня чоловіки намагались перетнути кордон з Польщею, надавши документи з ознаками підроблення.

Поліцейські встановили, що за підроблені документи кожен з чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон, заплатив по 4 тис. доларів США.

Передав підроблені довідки мешканцям Чернігівщини та Харківщини 30-річний мешканець Волинської області, а до їх виготовлення причетний 21-річний львів’янин. Під час обшуків поліцейські вилучили у фігурантів бланки документів, оргтехніку, за допомогою якої вони їх виготовляли, гроші та інші речові докази.

За фактом виготовлення підроблених документі розслідують кримінальне провадження. Винуватцям загрожує до п’яти років позбавлення волі.