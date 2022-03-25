Усіх 16 ухилянтів поліцейські доставили до військкомату

Закарпатські прикордонники затримали групу із 16 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити на територію Угорщини. Відомо, що усі затримані є мешканцями Закарпатської області, які на світанку намагалися пробратися закордон, щоб уникнути мобілізації. Всіх чоловіків уже доставили до військкомату.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, групу ухилянтів затримали поблизу пункту пропуску «Лужанка», що на українсько-угорському кордоні. Чоловіків виявили у п’ятницю, 25 березня, близько 05:00 ранку. Затримані є мешканцями Ужгорода, Берегова та Мукачева віком від 24 до 30 років.

«Поблизу пункту пропуску «Лужанка», спільно з працівниками прикордонної служби, поліцейські Берегова виявили групу осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Чоловіки винайняли автомобіль, на якому доїхали до «зеленого кордону», а потім планували нелегально потрапити до Угорщини», – йдеться у повідомленні поліції.

На 16 чоловіків склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та відправили їх до військкомату