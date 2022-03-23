Мешканцю Одеси перейти кордон через річку порадили двоє місцевих мешканців

У Рахівському районі прикордонники затримали 34-річного мешканця Одеси, який хотів перейти річку та потрапити на територію Румунії, щоб уникнути мобілізації. Відомо, що родина одесита теж приїхала на Закарпаття і легально перетнула кордон у пункті пропуску. Чоловік знайшов двох місцевих, які привезли його до прикордонної зони і показали місце, де можна перейти річку та потрапити на румунську сторону. Одесита правоохоронці доставлять у військкоматі, двом місцевим мешканцям за спрямування ухилянта закордон загрожує до 5 років тюрми.

Як у середу, 23 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, 34-річного чоловіка затримали поблизу Ділового, де він намагався незаконно потрапити на територію Румунії. Поліцейські встановили, що 34-річний мешканець Одеси приїхав на Закарпаття разом із сім’єю.

«Жінка з дитиною мали перетнути кордон в пункті пропуску, а чоловік, враховуючи встановлені вікові обмеження, домовився з місцевими жителями про допомогу у його переміщенні через так званий «зелений кордон». Допомагали порушнику двоє жителів Тячівського району, чоловік та жінка», – йдеться у повідомленні поліції.

Двоє закарпатців на Mercedes-Benz доправили одесита до прикордонної зони на Рахівщині та показали, в якому конкретно місці йому необхідно перейти річку, щоб потрапити на територію Румунії. Чоловіка та жінку розшукали, стосовно них правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). За скоєне їм загрожує до 5 років ув’язнення. Одесита, який намагався незаконно перетнути державний кордон, поліцейські доставлять до військкомату.