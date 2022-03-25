Мешканець Чернівецької області хотів за 200 євро нелегально потрапити закордон

У пункті пропуску «Порубне» 21-річний мешканець Чернівецької області пропонував прикордонникам 200 євро за пропуск на територію Румунії. Відомо, що чоловіка, який намагався втекти від призову закордон, доставлять до військкомату.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, ухилянта затримали вночі п’ятниці, 25 березня, коли він пропонував хабар прикордонникам за те, щоб вони посприяли йому у нелегальному в перетині кордону.

«У пункті пропуску «Порубне» буковинець пропанував хабар у розмірі €200, аби потрапити незаконним шляхом до сусідньої Румунії, намагаючись уникнути призову до українського війська. Надалі 21-річного чоловіка буде направлено до військкомату», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Мешканця Чернівецької області підозрюють у правопорушенні за ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За скоєне йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.