Ужгородські прикордонники у рейсовому автобусі, який їхав до Словаччини, виявили більше пасажирів, ніж вказувалося у документах, які подали водії. Виявилося, що п’ятеро чоловіків намагалися незаконно потрапити закордон, щоб уникнути мобілізації.

Як у четвер, 24 березня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, п’ятьох ухилянтів виявили під час перевірки рейсового автобуса на пункті пропуску в Ужгороді. Прикордонники порахували пасажирів та виявили, що у салоні перебуває більше людей, ніж зазначено у документах.

«Усі п'ятеро – чоловіки призовного віку, які спробували виїхати за межі країни, аби уникнути мобілізації. Найімовірніше, сприяли їм у цьому водії транспортного засобу. Під час огляду у чоловіків виявили кошти в іноземній валюті, які ухилянти, вірогідно, мали заплатити після переправлення через кордон», – йдеться у повідомленні прикордонників.

На місце події викликали поліцію. Працівники Держприкордонслужби направили повідомлення про виявлення кримінальних правопорушень за ст. 336 ККУ (ухилення від призову за мобілізацією) відносно п’ятьох ухилянтів та ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон) відносно водіїв.