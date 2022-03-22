Закарпатські прикордонники затримали 28-річного мешканця Харкова, який намагався перетнути кордон як багатодітний батько, але надав для перевірки підроблене свідоцтво про народження третьої дитини. Чоловіка затримали під час спроби перетину українсько-угорського кордону. Виявилося, що він купив фальшивий документ за 1 тис. доларів США.

Як у вівторок, 22 березня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, під час проведення паспортного контролю 28-річний харків’янин повідомив інспектору, що має трьох дітей.

«На підтвердження своїх слів українець показав два свідоцтва, що були внесені у додаток «Дія», щодо відомостей про третю дитину, чоловік сказав, що з невідомих йому причин електронна версія свідоцтва про народження не відображається у застосунку, а тому він потурбувався про виготовлення нотаріально завіреної копії свідоцтва про нібито народження третьої дитини», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що копія свідоцтва – підроблена. Згодом чоловік зізнався прикордонникам, що купив фальшивий документ за 1 тис. доларів США.

Мешканця Харкова підозрюють у вчинені злочинів за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та за ст. 366 ККУ (ухиляння від призову). Чоловіка передали поліцейським.