Батько і син розповіли прикордонникам, що мають по троє дітей

Закарпатські прикордонники затримали двох українців призовного віку, які намагалися виїхати до Словаччини, видаючи себе за багатодітних батьків. Чоловіки на кордоні показали правоохоронцям по три свідоцтва про народження дітей. Майже всі документи були підроблені. При перевірці виявилося, що чоловіки, які хотіли уникнути мобілізації, це 51-річний батько і його 25-річний син.

Як повідомила Державна прикордонна служба, інцидент стався на українсько-словацькому кордоні в Ужгороді. «На виїзд з України прибули двоє чоловіків – батько та син. На контроль разом з паспортами обидвоє надали по три свідоцтва про народження дитини Відповідно до рішення уряду, чоловіки, які мають на утриманні троє або більше дітей, мають право на виїзд за межі України у воєнний час», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Під час перевірки документів виявилося, що п’ять із шести свідоцтв про народження – підроблені. У прес-службі Чопського прикордонного загону ZAXID.NET уточнили, що 51-річний батько та 25-річний син, які пред'явили правоохоронцям підроблені документи, є громадянами України, мешканцями Дніпропетровської області.

Фальшиві документи прикордонники передали Нацполіції. Чоловіків через кордон не пропустили. Їх підозрюють у порушенні за ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів). За використання підроблених документів ухилянтам загрожує до двох років обмеження волі.