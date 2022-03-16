37-річного чоловіка виявили після перевірки бейбі-боксу

На україно-молдовському кордоні у бейбі-боксі прикордонники виявили 37-річного ухилянта. Туди його заховала дружина, яка намагалась виїхати з двома дітьми до Молдови. За незаконне перевезення чоловіка жінці загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про затримання ухилянта у середу, 16 березня, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України. Там уточнили, що трапився інцидент на пропускному пункті «Росошани». «На кордоні з Молдовою прикордонники Чернівецького загону викрили ухилянта. Його виявили у пункті пропуску «Росошани» в автомобілі Renault, яким їхала жінка з двома своїми дітьми. Перевіривши їх документи, прикордонники оглянули ще й багажник авто, де виявили в бейбі-боксі чоловіка 1985 року народження. Як з’ясувалось, у такий спосіб дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх дітей», – йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби України.

На дружину ухиляння відкрили провадження за статтею 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон України). За незаконне перевезення чоловіка жінці загрожує до п’яти років ув’язнення. Натомість чоловік сплатить штраф за спробу виїхати з України під час воєнного стану.

Схожий випадок трапився сьогодні на україно-румунському кордоні. Двоє мешканців Київщини вдавали з себе турків, щоб виїхати за кордон. Однак підробку викрили, а на ухилянтів відкрили провадження.

Зазначимо, з 24 лютого, на період дії воєнного стану виїзд за межі країни громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.