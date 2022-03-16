Мешканців Київщини затримали на пункті пропуску «Порубне»

На україно-румунському кордоні прикордонники затримали двох мешканців Київщини, які підробили паспорти громадян Туреччини, щоб виїхати за кордон. Таким чином чоловіки віком 38 та 59 років хотіли уникнути мобілізації. Однак підробку викрили, а на ухилянтів відкрили провадження. Про підроблення документів у середу, 16 березня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури.

«Двоє мешканців Київщини віком 38 та 59 років намагались покинути територію України через МПП «Порубне» у Чернівецькій області як громадяни Туреччини. Особи були викриті прикордонниками під час перевірки документів. Слідство триває», – йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури.

Ухилянтів затримали, чоловікам уже повідомили про підозру в скоєнні злочину за ч. 3, ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів). Наразі триває досудове розслідування.

Зазначимо, на румуно-українському кордоні 12 березня також затримали 30-річного киянина, який передягнувся в жінку і разом з дитиною намагався виїхати до Румунії. Чоловік показав прикордонникам паспорт дружини й документи на дитину, однак прикордонники помітили, що обличчя відрізняється від фото на паспорті.