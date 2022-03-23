19-річний закарпатець наразі перебуває у СІЗО, йому загрожує

На Закарпатті поліція затримала 19-річного місцевого мешканця, який на мікроавтобусі намагався вивезти закордон трьох чоловіків призовного віку. Коли авто зупинили прикордонники, юнак почав утікати. Правоохоронці затримали водія з пасажирами за 200 м до кордону з Угорщиною.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у вівторок, 22 березні, у селі Велика Паладь Берегівського району. Прикордонники намагалися зупинити для перевірки Ford Transit з іноземними номерами. «Водій мікроавтобуса не виконав законну вимогу військовослужбовця зупинитися, а навпаки, діючи умисно, створив загрозу наїзду на нього та втік. Прикордонник вчасно зорієнтувався та уникнув наїзду. Самого водія вже за лічені хвилини наздогнали та затримали правоохоронці», – йдеться у повідомленні поліції.

Відомо, що за кермом Ford Transit перебував 19-річний мешканець села Перехрестя Берегівського району. Водій, а також його пасажири віком 35, 29 та 23 років не змогли пояснити поліцейським причину таких своїх дій. За даними правоохоронців, 19-річний закарпатець може бути причетний до організації незаконного переправлення осіб через держкордон.

Як уточнили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, під час затримання водій Ford Transit пробував задавити військових мікроавтобусом, прикордонникам довелося застосовувати зброю.

«Чоловіки намагалися втекти від прикордонників, при цьому водій скерував транспортний засіб на військовослужбовців Держприкордонслужби, які встигли ухилитися. Щоб зупинити втікачів правоохоронці застосували зброю», – зазначається у повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, троє пасажирів мікроавтобуса – також мешканці Закарпаття. Вони можуть бути причетні до нелегального переправлення до Угорщини щонайменше 15 українців. Однак у поліції повідомляють, що у нелегальному переправленні закордон підозрюється саме 19-річний водій мікроавтобуса.

Наразі водія Ford Transit затримали, він перебуває у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Юнаку загрожує три роки ув’язнення. Автомобіль Ford Transit працівники поліції вилучили та помістили на штрафмайданчик. Слідство триває.