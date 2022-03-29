Затриманим переправника нелегалів загрожує до семи років тюрми

На Буковині поліція викрила групу осіб, яка займалася нелегальним переправленням ухилянтів закордон. Організував схему місцевий лісник, незаконне перевезення до ЄС рекламували через месенджери. Далі – скидували охочим потрапити закордон координати, за якими треба прибути на місце відправки. З кожного ухилянта брали по 4,5 тис. доларів США.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, затримали групу на території Чернівецької області у понеділок, 28 березня, під час спроби переправлення чоловіка, який хотів уникнути мобілізації, закордон. За даними поліції, до злочинної групи входило четверо громадян. Організував її лісничий, який має зв’язки у кримінальних колах.

«Зловмисники розміщували оголошення про надання послуг з вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон у месенджерах. За один «квиток» брали 4,5 тис. доларів США. У разі зацікавленості особі відправляли дату, час та координати місця зустрічі. Надалі водій перевозив «пасажирів» через державний кордон поза межами пунктів пропуску до країни ЄС», – йдеться у повідомленні поліції.

28 березня правоохоронці затримали одного з учасників угруповання та військовозобов’язаного чоловіка при спробі перетнути кордон. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили зброю, гранати до підствольних гранатометів та РГН із запалом, мінний універсальний підривник та димові шашки. На місці працювала група вибухотехніків.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Також поліція шукає інших учасників групи. За скоєне чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.