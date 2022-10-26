30-річний мешканець Чернівців, працівник ремонтного сервісу телефонів, оформив на клієнтку чотири невеликі кредити. Чоловік зайшов до інтернет-банкінгу у смартфоні, змінив дані про верифікацію особи через «Дію», а далі – оформив на ім’я клієнтки чотири кредити в різних фінансових компаніях. Суми кредитів поліція не уточнює, проте зазначає, що ремонтник встиг використати отримані гроші на власні потреби.

Як повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області, інцидент стався ще у січні 2021 року. Потерпіла принесла свій мобільний телефон на ремонт, залишивши ньому була SIM-картку, а також встановлені застосунки інтернет-банкінгу та «Дії».

«Ремонт телефону мав здійснювати 30-річний мешканець Чернівців. Чоловік здійснив несанкціоноване втручання до облікового запису потерпілої в системі інтернет-банкінгу і на порталі «Дія» та підробив відомості про засоби верифікації особи. Персональні дані клієнтки порушник використав під час оформлення кредитних договорів на її ім’я», – йдеться у повідомленні поліції.

Загалом чоловік отримав чотири мікрокредити в різних фінансових компаніях. Ці кошти було зараховано на банківську картку потерпілої. 30-річний мешканець Чернівців витратив їх через онлайн-банкінг.

Поліція повідомила ремонтнику телефонів про підозру ч. 1, ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів та автоматизованих систем), ч. 2 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство). Наразі триває досудове розслідування.