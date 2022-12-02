Тернопільська поліція затримала 44-річного шахрая з Черкащини, який брав у оренду автомобілі, а тоді їх перепродував. Відомо, що у Тернополі чоловік намагався взяти в оренду кросовер Mitsubishi Outlander 2019 року випуску, коли його затримали правоохоронці. Як виявилось, його розшукувала поліція у декількох областях України. З собою він мав підроблений паспорт. Відомо, що наразі чоловік перебуває у СІЗО.

Про затримання шахрая стало відомо у п'ятницю, 2 грудня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Зазначається, що розшуківці Тернопільського райуправління поліції нещодавно отримали оперативну інформацію про те, що до Тернополя приїхав чоловік, який фігурує у багатьох кримінальних провадженнях в різних областях України.

Зокрема, за продаж орендованих авто його розшукували оперативники Київщини, Одещини, Харківщини, Чернівеччини, Черкащини та інших регіонів. В Тернополі він намагався взяти в оренду автомобіль Mitsubishi Outlander 2019 року випуску.

«В ході оперативних заходів зловмисника затримали. При собі у нього був підроблений паспорт. Як відомо, шахрай, використовуючи підроблені документи, брав в оренду транспортні засоби, а згодом перепродував їх іншим людям, видаючи себе за власника», – повідомляє поліція. Щоправда, скільки саме авто продав чоловік, наразі не уточнюють.

Наразі чоловік перебуває у СІЗО в Чернівцях. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа), яка передбачає до двох років обмеження волі.