Під час обшуків у 22-річного підозрюваного вилучили докази шахрайства

Львівські поліцейські повідомили про підозру 22-річному мешканцю Тернополя, який ошукував людей, обіцяючи працевлаштування в Чехії. Отримавши від людей гроші за свої послуги з пошуку роботи, шахрай зникав.

За даними поліції Львівщини, 22-річний житель Тернополя, який тимчасово проживає у Львові, розміщував у соцмережах фейкові повідомлення про надання послуг з оформлення документів для виїзду за кордон та працевлаштування в Чехії. Проте після отримання коштів на карткові рахунки, чоловік більше на зв’язок не виходив.

У підозрюваного провели обшуки та вилучили докази шахрайства. Наразі правоохоронці встановлюють всіх постраждалих від його дій.

Чоловікові повідомили про підозру за шахрайство (ч.3 ст.190 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.