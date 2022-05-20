Чоловік зізнався у скоєному та пообіцяв повернути обманутим клієнтам 500 тис. грн

Поліція Тернопільщини викрила 32-річного шахрая з Львівщини, який в інтернеті продавав неіснуючу військову амуніцію. Гроші за бронежилети та шоломи він вимагав наперед, а після отримання блокував клієнтів. Таким чином він обманув 30 людей, отримавши від них сумарно 500 тис. грн. Після затримання він пообіцяв повернути всі нечесно отримані гроші, а також допомагати ЗСУ.

Про викриття шахрая повідомила прес-служба поліції Тернопільщини у п'ятницю, 20 травня. Як встановили слідчі, 32-річний мешканець Львівщини у соцмережах та месенджерах розміщував оголошення щодо продажу військового форменого одягу, бронежилетів, шоломів, медичних аптечок.

Покупців чоловік переконував у наявності обраних позицій та вимагав передплату. Отримавши гроші, аферист не виконував взятих на себе обов’язків та надалі блокував клієнтів. У такий спосіб зловмисник обманув 30 людей. Загальна сума збитків сягає близько 500 тис. грн.

«Аби приховати протиправну діяльність, чоловік регулярно змінював місце проживання. Слідчі дії правоохоронці проводили в одному з хостелів Тернополя, де тимчасово мешкав зловмисник», – йдеться у повідомленні.

Поліція опублікувала відеозізнання затриманого, в якому він визнає свою провину. «Я дуже про це шкодую. Щоб виправити цю ситуацію, я буду допомагати Збройним Силам всім, чим зможу. Кошти людям, яким я зобов'язаний повернути гроші, я поверну. Вдячний Кіберполіції, що наставила мене на правильну дорогу», – звернувся чоловік.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство). Аферисту загрожує як мінімум штраф до 68 тис. грн, максимально – до трьох років ув'язнення.