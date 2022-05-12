У суді підозрюваний Іван Козак зазначав, що не присвоював грошей

Суд обрав запобіжний захід одному з тернопільських волонтерів Івану Козаку, якого підозрюють у присвоєнні 2 млн грн благодійних пожертв для армії. Чоловік перебуватиме під вартою з правом внесення застави у понад 1 млн грн. Цього ж дня суд повинен обрати запобіжний захід для його брата, якого також звинувачують у махінаціях з пожертвами.

Запобіжний захід одному з фігурантів справи Івану Козаку Тернопільський міськрайонний суд обрав у четвер, 12 травня. Його триматимуть під вартою майже два місяці з правом внесення застави у понад мільйон гривень. Як розповів Суспільному батько підозрюваного, Івана Козака захищає державний адвокат Петро Барабан, якого надав суд, тому що всі інші відмовились. Захисник просив суддю призначити домашній арешт, аби підозрюваний міг доглядати за сином. Втім, суд у цьому відмовив.

У суді Іван Козак запевнив, що він з братом не привласнював грошей, а машини, які в них вилучили поліцейські, планували передати бійцям і використовували для волонтерської діяльності. Також сказав, що не збирається переховуватися від слідства та планує довести свою невинуватість.

Цього ж дня Тернопільський міськрайонний суд повинен обрати запобіжний захід для іншого фігуранта розслідування, Андрія Козака.

Як встановило слідство, Андрій та Іван Козак організували фонд «Милосердя заради майбутнього». Після початку повномасштабної війни організація отримала близько 13 млн грн пожертв. Частину грошей брати справді використали для купівлі автомобілів військовим, але частину також витратили на себе.

Слідство інкримінує їм розтрату 2 млн грн, за які брати купили собі автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони iPhone 13 Pro Max. Крім того, під час обшуку в їхніх помешканнях вилучили 34 тис. доларів, майже 7 тис. євро, понад 2 тис. фунтів стерлінгів та більше 200 тис. грн. Ще понад 5 млн грн знайшли на особистих банківських картках, які наразі заблоковані.

Зазначимо, що уродженець міста Ланівці Андрій Козак відомий як волонтер і громадський активіст. Останнім постом чоловіка в Faceook є фото з автоматом та підпис «я вмру за Україну, я вмру за кожну її дитину».

У інтерв'ю «Новій тернопільській газеті» він розповідав, що під час виборчої кампанії співпрацював із «Зе-командою» на волонтерських засадах. У лютому 2020 року він написав відкритий лист до Володимира Зеленського з проханням призначити його головою Тернопільської ОДА.