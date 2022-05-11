Братів, яких підозрюють у привласненні пожертв, затримала поліція

У Тернополі поліція затримала двох братів за привласнення благодійних пожертв, які люди передавали на потреби армії. Благодійний фонд чоловіки організували ще півтора роки тому в Тернополі. Після початку повномасштабної війни люди почали активно жертвувати їм гроші, зокрема, їм перерахували 13 млн грн. Як встановила поліція, половину з цієї суми брати витратили на благодійність, а решту використовували для своїх потреб. Наразі їх затримали, за скоєне братам загрожує до семи років тюрми.

Про затримання чоловіків повідомив керівник нацполіції України Ігор Клименко у середу, 11 травня. За його словами, двоє братів з Чернівецької області півтора роки тому створили в Тернополі благодійну організацію. Після початку повномасштабної війни її діяльність значно активізувалась: за час воєнного стану вони зібрали майже 13 млн грн.

Для освоєння грошей, які щодня надходили фонду, залучили ще чотирьох осіб, зокрема, батька засновників та дружину одного з них.

«Про людське око діячі витратили приблизно половину зібраної суми на закупівлю необхідних речей для військових. Для підкріплення довіри вони показували фото закуплених товарів та відправку їх на фронт. Але більшою частиною зібраних коштів «благодійники» розпоряджалися по-своєму. Наприклад, придбали елітні позашляховики, накупили ювелірні вироби та дорогі мобільні телефони», – зазначають в поліції.



Поліція Тернопільщини затримала двох організаторів, наразі слідчі документують усі факти незаконної діяльності. Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи вилучили 34 тис. доларів, майже 7 тис. євро, понад 2 тис. фунтів стерлінгів та більше 200 тис. гривень. Ще понад 5 млн гривень знаходяться на особистих банківських картках, які наразі заблоковані.

«Слідство має всі підстави вважати, що ці гроші вони зберігали для себе. Адже маючи цю суму на рахунках, вони продовжували поширювати повідомлення про те, що коштів не вистачає і необхідний терміновий збір на потреби ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 201-2 ККУ (використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану). Учасникам схеми загрожує до семи років тюрми з конфіскацією майна.